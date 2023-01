Lombardia 2023: Cecchetti (Lega) a Moratti, curioso che dopo decenni con il centrodestra auspichi l'alternanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sinceramente curioso che Letizia Moratti, che ha governato per decenni con il centrodestra come ministro, come sindaco di Milano e poi come assessore regionale, auspichi che dopo 30 anni di governo regionale il centrodestra vada a casa perché a suo avviso serve un'alternanza in democrazia". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. "Intanto - prosegue il deputato leghista - è curioso che sia lei a dirlo, con la storia politica che ha avuto fino a due mesi, prima di scoprirsi improvvisamente di centrosinistra. È ancora più curioso capire perché, se un buon governo funziona andrebbe cambiato. Detto questo lasciamo decidere ai cittadini se vorranno confermare fiducia al centrodestra e alla Lega che governano insieme la Regione Lombardia come coalizione dal 2000: i risultati del nostro buon Governo a livello regionale sono sotto gli occhi di tutti e sono apprezzati dai cittadini, che infatti alle ultime recenti elezioni politiche, in tutto il territorio lombardo, hanno confermato la fiducia al centrodestra dandogli la maggioranza dei voti". (Com)