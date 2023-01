© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEConferenza stampa di presentazione dell'Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (Arest) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Implementazione della filiera bosco legno energia in Alta Valle Camonica". All'iniziativa, promossa dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, parteciperanno gli assessori regionali all'agricoltura Fabio Rolfi e al bilancio, Davide Caparini.sede Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, via generale Giuseppe Treboldi, 77, Edolo/Bs (ore 15:30)VARIESinistra Italiana Milano partecipa al presidio in solidarietà ai ragazzi e delle ragazze di Ultima generazione.Tribunale di Milano, corso di Porta Vittoria, 15 (ore 10)Il filosofo Charles Taylor, già docente della McGill University di Montreal, interviene sul tema della secolarizzazione e parlerà di fede e ragione nell'epoca del disincanto.Università Cattolica, aula Pio XI, largo Gemelli, 1 (ore 11)Cerimonia di inaugurazione della nuova piazza pubblica sopraelevata di Cinisello Balsamo (MI). Intervengono: il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vice sindaca della Città metropolitana Michela Palestra, il Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e l’amministratore delegato di Autostradeper l’Italia, Roberto Tomasi.Ingresso al giardino da Viale Friuli, Cinisello Balsamo (ore 11:30)“Verso le Regionali’, interviste ai tre candidati alla presidenza della Regione Lombardia organizzate da Fondazione Stelline all’interno della rassegna “Direzione Nord”. I candidati alla Presidenza sono intervistati sui temi al centro del dibattito regionale in tre blocchi di 40 minuti ciascuno. Ad aprire l’evento alle 16 il candidato scelto dalla coalizione di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino. Alle 17 è la volta di Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo. Chiude il confronto, alle 18, il Presidente uscente, Attilio Fontana, candidato del centrodestra.Palazzo delle Stelline, Sala Manzoni, Corso Magenta 61 (dalle ore 16 alle ore 18:40)Evento Real Estate in Evolution, organizzato da DLA Piper, rivolto ai giovani talenti del Real Estate Italiano. L'incontro affronta il tema "Prospettive di carriera – sfide e opportunità per il professionista nel settore immobiliare".Starhotels Rosa Grand, piazza Fontana, 3 (ore 17:30)Roadshow "Salute, un bene del territorio". Intervengono, tra gli altri: Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Stefano Bolognini, assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione; Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia.Fondazione Stelline, corso Magenta, 61 (ore 18)(Rem)