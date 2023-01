Usa-Brasile: consigliere sicurezza Sullivan, Biden avrà colloquio con Lula "in futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà un colloquio il nuovo presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva "in futuro". Lo ha detto oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. "Non abbiamo un incontro programmato, ma mi aspetto che il presidente (Biden) parlerà con Lula nel prossimo periodo", ha detto Sullivan ai giornalisti, aggiungendo che l'amministrazione Biden continuerà a garantire che gli Stati Uniti parlino chiaramente "con una sola voce" sulla crisi in Brasile, dopo che ieri i sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno preso d'assalto gli edifici del Congresso nazionale e della Corte suprema, nonché il palazzo presidenziale, nell'ambito delle proteste contro i risultati delle elezioni presidenziali brasiliane dell'ottobre scorso. Lula, entrato in carica il 1 gennaio, ha ordinato l'uso delle forze federali per ristabilire l'ordine nella capitale del Paese, Brasilia. Biden ha condannato le rivolte, così come fatto anche dal presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador e dal primo ministro canadese Justin Trudeau.(Was)