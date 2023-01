Carburanti: Gdf, 2.809 violazioni disciplina prezzi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando generale della Guardia di finanza, a partire dal marzo 2022 - in concomitanza con l’aumento del prezzo del gas, dell’energia elettrica e dei carburanti - ha, tra l’altro, dato disposizioni ai Reparti per implementare il sistema di vigilanza degli impianti di distribuzione stradale di carburante e dei depositi commerciali. Nel corso del 2022, sono stati eseguiti - riferisce una nota - 5.187 interventi della specie, anche grazie a uno specifico piano d’azione, su scala nazionale, denominato “Prezzi carburanti”, contestando 2.809 violazioni alla disciplina prezzi. Di tali violazioni, 717 hanno riguardato la mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati rispetto ai prezzi indicati e 2.092 l’omessa comunicazione al ministero. Particolare attenzione è stata rivolta alla: dinamica dell’andamento dei prezzi nella fase di variazione delle aliquote di accisa; necessità di riscontrare la regolare comunicazione dei prezzi applicati per tipologia di carburante al Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy), nonché la corretta esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati e la corrispondenza con quelli effettivamente praticati. In previsione della fine dell’anno, il ministro dell’Economia e delle Finanze ha dato incarico al Corpo di intensificare i controlli in tema di prezzi carburanti, avendo particolare riguardo alla rete di distribuzione autostradale e a contesti territoriali sensibili, in ragione del ripristino delle ordinarie aliquote accise e della concomitante intensificazione del traffico veicolare. (segue) (Com)