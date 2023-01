Tunisia: ambasciatore d’Italia incontra ministro Economia, focus su Expo Roma 2030 e progetto Elmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha avuto un incontro con il ministro dell’Economia tunisino, Samir Saied. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Tunisi in una nota sul suo profilo Twitter. Al centro del colloquio la candidatura di Roma per ospitare Expo 2030, il progetto di interconnessione elettrica Elmed e lo sviluppo delle relazioni economiche anche attraverso l’organizzazione di un business forum nel 2023.(Tut)