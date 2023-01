Milano: conclusa la 23 esima edizione della Triennale, oltre 330 mila i visitatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 23ª Esposizione Internazionale ha riunito mostre e progetti che hanno coinvolto 400 artisti, designer, architetti, provenienti da più di 40 paesi; 23 partecipazioni internazionali, con una forte presenza del continente africano, rappresentato da 6 padiglioni nazionali (Burkina Faso, Ghana, Kenya, Lesotho, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda). Oltre alle tre principali mostre, la mostra tematica Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, a cura di Ersilia Vaudo, astrofisica e Chief Diversity Officer all'Agenzia Spaziale Europea; La tradizione del nuovo, a cura di Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale; Mondo Reale, concepita da Hervé Chandès, Direttore Generale Artistico di Fondation Cartier pour l'art contemporain, sono stati presentati al pubblico le installazioni e i progetti speciali: quattro installazioni del Pritzker Prize 2022 Francis Kéré; la mostra Il corridoio rosso, a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa; Playing the Unknown, di Francesco Bianconi; la video installazione Portal of Mysteries, ideata da Emanuele Coccia, che ha curato anche le due pubblicazioni che hanno accompagnato l'Esposizione; Alchemic Laboratory, a cura di Ingrid Paoletti; la mostra Ettore Sottsass. (segue) (Com)