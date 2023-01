Milano: conclusa la 23 esima edizione della Triennale, oltre 330 mila i visitatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il calcolo; i progetti di Romeo Castellucci, Grand Invité di Triennale, domani ed EL; il film Andrea Branzi. Mostra in forma di prosa, realizzato da Andrea Branzi e Lapo Lani; la Game Collection Vol.2 e l'esperienza in realtà virtuale 1923: Past Futures. La 23ª Esposizione Internazionale è stata realizzata sotto l'egida del Bureau International des Expositions e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e supportata dai membri della Fondazione La Triennale di Milano: il Ministero della Cultura, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza, Lodi. La 23ª Esposizione Internazionale è stata resa possibile grazie al sostegno dei suoi partner: Eni e Lavazza Group, Main Partners; Franklin Templeton, Partner; ViveArts, VR Partner; Scalo Milano Outlet & More, Education Partner; Rai Cultura, Rai 5 e Radio Rai 1, Media Partners; IGPDecaux, Out of Home Partner; Salone del Mobile.Milano, Institutional Partner; ATM, Institutional Technical Partner. (Com)