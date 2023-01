© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte esplosione è avvenuta questa sera all’interno di un campo delle Forze di difesa israeliane (Idf) nei pressi della città di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Secondo il quotidiano al momento non vi sarebbero vittime o feriti, mentre non è ancora chiara la natura dell’esplosione.(Res)