Sanità: Cappellacci (FI), bene intervento governo su payback, accolta nostra proposta

- Bene l'intervento del governo “per la soluzione della questione payback". Lo dichiara in una nota Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, presidente della commissione Affari sociali e primo firmatario dell'emendamento alla legge di Bilancio per rinviare gli effetti della norma con cui lo Stato ha chiesto alle imprese fornitrici di dispositivi medici di partecipare al 50 per cento dello sforamento della spesa sanitaria. "Abbiamo raccolto il sacrosanto grido d'allarme di un intero settore – sottolinea Cappellacci – che rischiava di essere messo in ginocchio da una disposizione vessatoria, che avrebbe avuto ripercussioni gravissime sull'occupazione e anche sugli approvvigionamenti futuri. Il rinvio che abbiamo chiesto – conclude – era vitale per evitare che questa valanga travolgesse le imprese e serve per guadagnare il tempo necessario a convocare un tavolo per trovare una soluzione definitiva e superare una norma che, se attuata, cancellerebbe un intero settore strategico per il nostro Paese". (Rin)