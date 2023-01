© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontreranno domani a palazzo Chigi il comandante generale della Guardia di finanza, generale Giuseppe Zafarana, per fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)