Nigeria: passeggeri rapiti nella stazione di Igueben, liberati sei ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Nigeria hanno tratto in salvo sei persone, tra cui bambini, che erano state rapite sabato scorso da uomini armati in una stazione ferroviaria di Igueben, nello Stato meridionale di Edo. Lo ha annunciato alla stampa il portavoce dell'amministrazione statale, aggiungendo che un sospetto è stato arrestato in relazione ai rapimenti. Come riferito in precedenza dalla polizia, i viaggiatori stavano aspettando di salire su un treno quando sono stati attaccati e rapiti da sospetti banditi armati. All'appello mancano ancora più di 20 ostaggi, mentre la stazione ferroviaria è stata chiusa a tempo indeterminato. Gli ostaggi erano principalmente persone in attesa di salire a bordo di un treno diretto da Igueben a Warri, nel vicino Stato del Delta. Secondo quanto riferito dai testimoni, gli aggressori hanno sparato dei colpi in aria prima di catturare gli ostaggi e portarli in una foresta poco lontano. In una dichiarazione, il portavoce del governo locale Chris Osa Nehikhare ha annunciato la chiusura della stazione ferroviaria e l'avvio di ricerche degli ostaggi, alcuni dei quali hanno riportato ferite da arma da fuoco. Una donna con un bambino è riuscita a sfuggire agli aggressori, trovando rifugio in una comunità vicina. L'attacco avviene mentre la Nigeria si appresta a tenere le elezioni generali, in agenda il mese prossimo, in un contesto di irrisolta insicurezza. (Res)