Lazio 2023: Leodori firma per la candidatura con il Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto del Lazio una Regione innovativa - prosegue Leodori -, con una crescita delle startup del 147 per cento negli ultimi cinque anni. Una Regione al servizio delle nuove generazioni, che dopo 10 anni segna il record di 30 mila borse di studio assegnate ai nostri ragazzi. Una Regione vicina a famiglie e imprese, sempre, anche nel momento più duro della pandemia. Al fianco dei cittadini con buoni spesa, sostegno all’affitto e ristori per aziende e lavoratori. Oggi inizia la mia campagna elettorale. Ho appena firmato la mia candidatura nella lista del Partito democratico in vista delle prossime elezioni regionali del 12-13 febbraio". (segue) (Rer)