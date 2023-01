con Lazio 2023: Fantini (Pd), chiuse nostre liste a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di oggi abbiamo ultimato, con le candidature di Alessandra Cecilia e Annalisa Paliotta, la lista del Partito democratico per le prossime elezioni regionali. Contestualmente, abbiamo comunicato la lista definitiva al Pd regionale del Lazio. Ringrazio i candidati per la disponibilità e faccio loro gli auguri, in nome della Federazione provinciale, per la campagna elettorale". Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone. "La lista - prosegue - è dunque composta da: Sara Battisti, Antonio Pompeo, Libero Mazzaroppi, Andrea Querqui, Alessandra Cecilia e Annalisa Paliotta. Una lista forte, competitiva, che garantisce l'intero territorio provinciale. Saremo al fianco di Alessio D'Amato per vincere le elezioni".(Com)