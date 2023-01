Cultura: Sangiuliano, auguri a Liliana Cavani, sua opera inno alla libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opera di Liliana Cavani “è un inno alla libertà”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso dell'incontro per i festeggiamenti dei 90 anni di Liliana Cavani, che s'è tenuto questo pomeriggio nella Sala della Crociera del ministero della Cultura. “Lei è stata capace di fare cose che in un determinato momento storico nessuno avrebbe fatto. Ha saputo guardare avanti e, rompendo il conformismo, l'ipocrisia e determinati schemi, è stata visionaria. Come Cristoforo Colombo è andata oltre le Colonne d'Ercole della cultura dell'epoca, mostrandoci prima quello che sarebbe successo dopo. Per questo è un monumento alla cultura a cui facciamo gli auguri per il compleanno, con la speranza che dia ulteriori e maggiori contributi anche nel prossimo futuro", ha aggiunto Sangiuliano. (Rin)