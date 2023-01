Lazio 2023: Battisti (Pd), ottima lista a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto felice dell'ingresso nella lista del Partito democratico, che mi onoro di guidare, di Annalisa Paliotta e Alessandra Cecilia, due donne con importanti esperienze in campo amministrativo e professionale che completano una lista che ho già avuto modo di definire autorevole e molto competitiva. Ora tutti impegnati, nella stessa direzione, con il solo obiettivo di vincere la sfida alle destre con Alessio D'Amato presidente". Così in una nota la capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali del Lazio, Sara Battisti. (Com)