Lazio 2023: Coppotelli (Cisl), chiesti a D’Amato progetti per partecipazione aziendale lavoratori

La Cisl Lazio ha avuto oggi un incontro con il candidato presidente della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Abbiamo affrontato insieme, principalmente, i temi riferiti al lavoro. Dalle politiche attive al lavoro 4.0, dalla sicurezza alla legalità, dai patti territoriali, alla qualità dei servizi pubblici, dal contrasto al caporalato, alla formazione". Lo si legge in una nota di Enrico Coppotelli segretario generale della Cisl Lazio. "Come Cisl del Lazio abbiamo chiesto l'avvio, nelle aziende direttamente controllate dalla Regione Lazio, di progetti sperimentali di partecipazione dei lavoratori, come recita l'art. 46 della nostra Costituzione. Inoltre di istituire tavoli di sviluppo che possano anticipare le crisi aziendali e soprattutto che possano innovare, proiettare e migliorare le performances delle imprese del Lazio e aumentare il benessere lavorativo delle lavoratrici e lavoratori".