Egitto: forze armate distribuiscono 3 milioni di pacchi alimentari per fronteggiare la crisi economica

- Le forze armate egiziane hanno annunciato la preparazione, la lavorazione e il confezionamento di 3 milioni di pacchi alimentari da distribuire ai propri cittadini a metà prezzo per far fronte alla crisi economica. Lo riferisce comunicato stampa del ministero della Difesa del Cairo, secondo cui l'ordine è stato impartito dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. L'Agenzia per i progetti di servizio nazionale del ministero ha aumentato il numero di punti vendita fissi e mobili in tutto il Paese, offrendo molti prodotti e derrate alimentari a prezzi scontati per contrastare le pratiche monopolistiche nei mercati. (Cae)