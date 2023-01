Brasile: Bolsonaro ricoverato negli Usa, la moglie conferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato la notizia del ricovero d'urgenza del marito in un ospedale di Orlando, in Florida, dopo aver avvertito "dolori addominali". "Informo che mio marito è ricoverato a seguito di un fastidio addominale come effetto della coltellata ricevuta nel 2018. Siamo in preghiera per la salute sua e del Brasile", ha scritto Michelle Bolsonaro su Intragram. La notizia del ricovero era stata riferita poco prima dal quotidiano brasiliano "O Globo". Bolsonaro è stato ricoverato più volte negli ultimi anni a causa di blocchi intestinali dopo essere stato accoltellato durante la campagna per la presidenza nel 2018. L'ex presidente, sconfitto da Luiz Inacio Lula da Silva alle elezioni di ottobre, si è recato negli Stati Uniti due giorni prima che il suo predecessore assumesse la carica di presidente, lo scorso 1 gennaio. (segue) (Brb)