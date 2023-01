© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha sollevato dall'incarico l'ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti, Nestor Forster, sollecitandone l'immediato rientro in patria. Lo rende noto il dicastero in un comunicato stampa. Lo scorso 6 gennaio la stessa sorte era toccata alla console generale a New York, Maria Nazareth Farani Azevedo. (Brb)