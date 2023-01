Decreto Aiuti quater: Costa (M5s), gli aiuti ci sono ma agli inquinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge Aiuti quater "è un coacervo di norme che servono solo a dare contentini alle lobbies, comprese quelle che inquinano. Non possiamo non leggere altrimenti l’articolo 4 bis che, per affrontare l’emergenza energetica e favorire il riempimento degli stoccaggi di gas, consente, in deroga alla normativa vigente, un utilizzo molto disinvolto dei combustibili solidi secondari negli impianti industriali. Una norma che sarà deleteria per l’ambiente, la salute, e non ci conduce verso la transizione ecologica, ma va nel verso contrario". Lo afferma in una nota il vicepresidente della Camera, onorevole Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. (Com)