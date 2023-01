Torino: Pella (FI), vicinanza totale e incondizionata a Procuratore vittima minacce anarchiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, destinatario di una busta con proiettile, esprimo la mia più totale e incondizionata solidarietà e vicinanza, certo che la vile e odiosa minaccia di cui è stato oggetto non lo farà retrocedere di un passo nella sua azione di uomo e servitore dello Stato. Lo ha affermato in una nota stampa il deputato di Forza Italia Roberto Pella. "Preoccupa la recrudescenza del fenomeno anarchico, per questo ci auguriamo che si faccia luce quanto prima su questa vicenda che condanniamo con fermezza: noi siamo dalla parte del procuratore Saluzzo, dalla parte dello Stato, che non retrocederà di un passo né ora né mai, della verità e della giustizia", ha concluso Pella.(Rpi)