Ucraina: Descalzi (Eni), ricostruzione orientata alla decarbonizzazione è una scelta “corretta”

- La propensione dell’Ucraina a perseguire una ricostruzione con l’obiettivo di “decarbonizzarsi” è una scelta “assolutamente corretta”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nell’ambito del dibattito “Per un’Europa verde e globale” ospitato oggi dall’Istituto per gli affari internazionali di Roma. L’amministratore delegato di Eni ha evidenziato come il Paese dell’Europa orientale tenda a perseguire “l’indipendenza energetica”, notando come sia tuttavia necessario valutare l’impatto della guerra sul futuro sviluppo dell’energia eolica e fotovoltaica.(Res)