Lombardia 2023: il Pd presenta i nomi di Milano, capolista è la dirigente penitenziaria Cosima Buccoliero - Foto

- Una lista di consiglieri regionali uscenti, sindaci ed ex parlamentari ma anche donne e uomini che vengono dal mondo dell'associazionismo, dell'attivismo e della sanità. La capolista è Cosima Buccoliero, dirigente penitenziario, che per il suo lavoro all'interno delle carceri, tra cui quello di Bollate, ha ricevuto due anni fa l'ambrogino d'oro. È la squadra, composta in totale di 13 uomini e 13 donne, che il Pd milanese ha presentato oggi al Palazzo delle Stelline di Milano, alla presenza del candidato alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)