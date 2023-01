Iran Majorino, presidio al consolato contro repressione, istituzioni internazionali e italiane facciano di più e siano unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Un gesto di solidarietà con chi si batte per la libertà in Iran, ma anche un richiamo alle istituzioni internazionali a fare di più e a quelle italiane a essere unite per dire "Non vogliamo qui quel tipo di scelte, le riteniamo totalmente incompatibili con i valori e i principi di questo Paese e quindi consideriamo sciagurata la loro azione repressiva". È il senso della “breve marcia disobbediente” che l'europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il Pd e il Movimento 5 stelle Pierfrancesco Majorino, ha compiuto oggi per attaccare i manifesti con le scritte “Vita, donna, libertà” sul muro del consolato della repubblica islamica dell'Iran in viale Monte Rosa a Milano insieme ad alcuni esponenti della comunità iraniana in città contro la “violenza sciagurata del regime”. “Quello che sta facendo la comunità internazionale - ha spiegato - è ancora troppo poco: abbiamo bisogno di prese di posizione molto più dure e di governi che mostrino in maniera molto più chiara l'indignazione verso quello che sta facendo un regime sciagurato e terrificante”. “Noi – ha proseguito - siamo al fianco delle donne e delle ragazze che in Iran e nel mondo stanno dicendo delle cose chiarissime: 'Donna, vita, libertà' è uno slogan che abbiamo pronunciato in tanti a Milano. Da parlamentare europeo e da cittadino sono qui a trasmettere il senso di gratitudine verso le ragazze, i ragazzi, le donne e gli uomini che, in tutto il mondo, stanno sostenendo chi si batte contro la violenza terrificante del regime”. Durante il presidio Majorino ha rinnovato “l'appello agli altri due candidati alla presidenza della Regione Lombardia (Attilio Fontana e Letizia Moratti ndr.) di fare assieme qualcosa. Sono molto rammaricato che, alla mia proposta, non ci sia stata ancora un'adesione convinta da parte degli altri candidati". "Credo che noi non dobbiamo su questo dividerci, ma anzi, credo che il mondo politico e la società italiana debba essere unita con chi si batte per la libertà in Iran e per dire che quella politica del regime è per noi totalmente inaccettabile. Non vogliamo qui quel tipo di scelte che stanno facendo, le riteniamo totalmente incompatibili con i valori e i principi di questo Paese e quindi consideriamo sciagurata la loro azione repressiva", ha concluso l'esponente dem. (Rem)