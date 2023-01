Ue: convocato ambasciatore iraniano Hossein Dehghan, ribadita condanna verso esecuzioni capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) Stefano Sannino ha convocato oggi l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran presso l'Unione europea, Hossein Dehghan, per ribadire il forte sconcerto dell'Ue per l'esecuzione, il 7 gennaio scorso, di Mohammad Mehdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, arrestati e condannati a morte in relazione alle proteste in corso in Iran. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna. L'ambasciatore iraniano è stato convocato a nome dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Come si legge nella nota stampa, "Sannino ha ribadito l'invito dell'Ue alle autorità iraniane a cessare la pratica delle condanne a morte contro i manifestanti e ad annullare senza indugio le recenti condanne alla pena capitale, già pronunciate nel contesto delle proteste in corso, e a garantire un giusto processo a tutti i detenuti". Inoltre, si legge nel comunicato, il segretario generale del Seae "ha ribadito la ferma opposizione dell'Unione europea all'uso della pena di morte, in ogni momento e in ogni circostanza". Le questioni relative ai diritti umani, ha sottolineato Sannino all'ambasciatore iraniano, "sono al centro delle relazioni interne ed esterne dell'Ue, e che l'Ue e i suoi Stati membri rimangono uniti nella loro risposta alle azioni dell'Iran". (Beb)