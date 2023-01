Energia: fonti Mimit, in acquisto Isab Goi Energy dovrà seguire normative Antitrust e Golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "L'acquisto di Isab da parte di Goi Energy annunciato oggi dovrà seguire le usuali procedure inerenti alle normative Antitrust e Golden power e quindi rispondere appieno ai requisiti in termini di produzione, occupazione e rispetto ambientale che il Mimit ha in maniera specifica evidenziato ai loro rappresentanti e a tutti gli altri interlocutori che si sono presentati in questa fase di trattativa. Nello specifico importanti saranno anche gli impegni richiesti sul piano della riconversione green del sito produttivo e del suo rilancio industriale". Lo si apprende da fonti del dicastero guidato da Adolfo Urso. "Il Ministero - proseguono le stesse fonti - ha seguito sin dall’inizio la vicenda, sia con la convocazione del tavolo di crisi aziendale sia con l’adozione di uno specifico decreto legge, ben consapevole della importanza della raffineria per l’economia siciliana e nazionale e proprio in questi giorni è impegnato nelle procedure che riguardano la tutela produttiva negli impianti strategici nazionali". (Rin)