Governo: verso Cdm domani pomeriggio, si valuta intervento su carburanti

23 luglio 2021

- È previsto per domani pomeriggio il primo Consiglio dei ministri del 2023. All'ordine del giorno, tra l'altro, l'ipotesi di proroga del payback per i dispositivi medici ed eventuali interventi sul caro carburanti, come annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: “Ragioneremo se sia il caso di intervenire”, ha detto. (Rin)