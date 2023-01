Brasile: M5s, preoccupati da deriva antidemocratica di sovranismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo forte preoccupazione per quanto accaduto in Brasile, dove la destra sovranista ancora una volta, come era già accaduto con i trumpisti a Capitol Hill, ha portato il Paese a un passo dalla deriva antidemocratica, mostrando una pericolosa tendenza a degenerare nel fanatismo violento e squadrista. Auspichiamo che la destra italiana oggi al governo, fino a ieri sfegatata sostenitrice del neofascista Bolsonaro, prenda definitivamente le distanze, non solo a parole, da un modo inaccettabile di fare politica e conseguentemente da certi ambienti estremisti, sia in Italia sia all'estero". Lo dichiarano i deputati Federica Onori e Arnaldo Lomuti e i senatori Raffaele De Rosa, Bruno Marton e Ettore Licheri, componenti del Movimento cinque stelle delle commissioni Affari esteri di Camera e Senato. (Rin)