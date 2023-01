Decreto Aiuti quater: D'Attis (FI), ulteriore tassello a favore di famiglie e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha aggiunto: "Nel merito, Forza Italia è intervenuta per migliorare il decreto su diversi aspetti: dall'aumento del personale incaricato delle verifiche ambientali e della commissione tecnica di verifica del Pnrr, attraverso il coinvolgimento di personale idoneo delle Forze armate; alla proroga, da giugno a settembre, dei termini per l'utilizzo e la cessione dei crediti di imposta per l'acquisto di gas naturale; fino alla rimodulazione della curva temporale di promozione di biocarburanti utilizzabili in purezza, senza miscelazione. Altre nostre proposte emendative sono state trasformate in ordini del giorno, alcune confluite nella manovra di bilancio, come, per esempio, la proroga per la presentazione della Cilas riguardante il superbonus 110 per cento al 25 novembre. Resta, ovviamente, da risolvere il grave problema dei crediti incagliati, che potrebbero aggirarsi addirittura intorno ai 10 miliardi di euro. Questo - ha concluso D'Attis - è sicuramente uno degli impegni e delle preoccupazioni che questa maggioranza e questo governo devono tenere a mente". (Rin)