Ue: Wojciechowski, inflazione minaccia esecuzione Pac, necessaria revisione bilancio

- L'inflazione minaccia l'esecuzione dei compiti della Pac (politica agricola comune), soprattutto quelli che riguardano l'ambiente e il clima. Lo ha detto il commissario europeo all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, nel corso di un'audizione alla Commissione per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri) del Parlamento europeo. "Se vogliamo avere un'agricoltura ecocompatibile, dobbiamo rivedere il bilancio, anche tramite un accordo politico. Cercherò di presentare una proposta ambiziosa entro la fine della legislatura. "La dotazione finanziaria rischia di essere insufficiente a incentivare gli agricoltori ad affrontare queste sfide", ha detto. "La Commissione europea in questo momento non presenterà soluzioni, perché il bilancio richiede il consenso politico fra tutti gli Stati membri e alcuni si oppongono fortemente alla spesa per la Pac, ma vogliono anzi tagliare la loro politica finanziaria in questo settore. Queste sono le circostanze politiche in cui dobbiamo operare", ha aggiunto. (segue) (Beb)