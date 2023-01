Ue: Wojciechowski, inflazione minaccia esecuzione Pac, necessaria revisione bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono però sempre più argomentazioni che ci permettono di dire che se vogliamo un'agricoltura ecocompatibile e uno sviluppo sostenibile delle aziende agricole in Europa, invece che un'agricoltura intensiva e industriale, dobbiamo rivedere il bilancio e raggiungere un accordo politico sulle entità del bilancio", ha proseguito il commissario europeo. "Lo dovremo fare sicuramente in vista del prossimo quadro finanziario e cercherò di far sì che, entro la fine di questo mandato, ci sia una proposta ambiziosa sul futuro della Pac, incluso l'aspetto di bilancio", ha concluso. (Beb)