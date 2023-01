Torino: Lo Russo, serie Dalla Chiesa girata anche in Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Il nostro generale', serie co-prodotta da Rai Fiction – Stand by me che racconta la storia di uno degli eroi della nostra Repubblica, Carlo Alberto Dalla Chiesa, debutta questa sera su Rai1. La serie, che ha come protagonista Sergio Castellitto nei panni del generale dei Carabinieri, è stata girata anche a Torino e inizia raccontando il periodo che il generale ha passato nella nostra città. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Negli anni della lotta alla piaga del terrorismo, Dalla Chiesa creò il 'Nucleo Speciale Antiterrorismo', gruppo di giovani Carabinieri che si opposero con metodi e mezzi innovativi alle idee e alle azioni dei militanti delle Brigate Rosse, che con sequestri, omicidi e attentati avevano dichiarato guerra allo Stato - continua Lo Russo -. (segue) (Rpi)