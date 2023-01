Libia: ministro Interno governo Tripoli annuncia prima fase piano sicurezza per la capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gub) della Libia, Imad Trabelsi, ha annunciato oggi l'avvio della prima fase del piano di messa in sicurezza della capitale Tripoli. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno dell’esecutivo guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba. “Siamo partiti da Tripoli perché è la fonte delle decisioni che vengono prese nel Paese e la capitale dei libici”, ha affermato Trabelsi. “Dopo Tripoli, avvieremo piani di sicurezza per le città limitrofe, e poi verso gli abitati orientali e meridionali”, ha aggiunto il ministro facendo riferimento alle città delle regioni della Cirenaica e del Fezzan che però sono sotto il controllo dell’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale, Khalifa Haftar. “Abbiamo sostenuto il reparto di soccorso della direzione sicurezza di Tripoli con 200 mezzi da schierare nelle strade”, ha aggiunto Trabelsi. “Abbiamo distribuito meccanismi alla direzione per la sicurezza di Tripoli con l'obiettivo di scoraggiare i fuorilegge e attuare il piano stabilito”, ha affermato il ministro dell’Interno. “Siamo determinati ad aumentare il livello delle prestazioni di sicurezza per raggiungere i nostri obiettivi in tutte le città della Libia”, ha concluso Trabelsi.(Lit)