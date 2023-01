Decreto Aiuti quater: Morfino (M5s), non aiuta nessuno tranne pochi soliti noti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel discutere il decreto Aiuti quater, ci siamo tutti chiesti chi il governo chi intende realmente aiutare: una bella domanda. Non certo tutte quelle piccole e medie imprese che negli ultimi due anni hanno investito sul superbonus e adesso sono a rischio fallimento. Non certo tutti quei lavoratori e liberi professionisti che negli ultimi tre anni hanno trovato occupazione nei cantieri superbonus e che oggi il governo cancella con un colpo di spugna. E inoltre ci domandiamo: perché questo governo pone in essere e propone una politica totalmente disallineata con i principi dell'ordinamento europeo in materia di ambiente? A che serve trivellare i nostri mari per approvvigionamenti non sufficienti e non proporzionati all'interesse generale della tutela dell'ambiente? Perché il governo non vuole avviare le politiche di Green deal europeo mediante le rinnovabili ad efficienza energetica di edifici, industria e mobilità? Perché il governo vuole ripiombare nell'approvvigionamento fossile nonostante la tendenza europea di segno opposto? Il decreto aiuta il nostro ambiente e le fasce di popolazione più deboli oppure, come è evidente, aiuta gruppi ristretti di interessi economici, politici e sociali? Ecco le preoccupazioni e i punti di domanda del M5s sono questi e per questo la nostra forza politica denuncia e censura questo governo, per garantire diversamente i principi di equità e di giustizia sociale e di tutela ambientale". Lo ha detto, intervenendo in Aula alla Camera, la deputata Daniela Morfino, del Movimento cinque stelle, componente della commissione Ambiente a Montecitorio. (Rin)