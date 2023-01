Pa: Zangrillo a Perugia, annunciate semplificazioni e nuovo polo formazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, presso il Centro servizi “Galeazzo Alessi” della Camera di commercio dell'Umbria, si è tenuto poi il workshop “Semplificazione e digitalizzazione”. Proprio ai fini dell’obiettivo essenziale di digitalizzazione della Pa, il ministro ha evidenziato l’importanza di investimenti strategici in formazione: "Abbiamo una struttura rodata per l’accrescimento delle competenze, e da qui dobbiamo partire - ha specificato - per capire quali sono le ulteriori e più specifiche necessità delle amministrazioni sui territori”. Alla giornata di incontri hanno partecipato rappresentanti degli enti territoriali umbri, tra cui numerosi sindaci, delle imprese della regione e delle realtà della formazione. In sala anche studenti del Liceo Statale “Assunta Pieralli” di Perugia. Sono intervenuti, tra gli altri, oltre al ministro Zangrillo, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il presidente della provincia di Perugia, Stefania Proietti, il presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, il presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, l’Amministratore unico della Scuola umbra di Amministrazione pubblica, Marco Magarini Montenero, il presidente della Camera di commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, l’Assessore regionale alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali, turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio, Paola Agabiti, l’Assessore regionale allo sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, Michele Fioroni. (Rin)