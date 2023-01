Ucraina: Timmermans, Kiev ha carte in regola per essere leader nell'energia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha le carte in regola per diventare leader della moderna energia verde. Lo ha detto tramite un messaggio Twitter il vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per il clima, Frans Timmermans, a margine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È stato un piacere discutere dei piani di ricostruzione green dell'Ucraina e del futuro europeo con il presidente Zelensky oggi a Kiev. L'Ucraina ha tutte le carte in regola per diventare un leader nella moderna energia verde. Ha un enorme potenziale di energia solare, eolica, idrogeno e biometano", ha scritto Timmermans su Twitter. "L'Ucraina deve uscire vittoriosa da questa guerra. Gli ucraini non stanno combattendo solo per se stessi, ma per la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto. L'Ue sarà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha concluso il vicepresidente dell'esecutivo Ue. (Kiu)