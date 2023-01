Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, ripristinata normalità esercizio altoforno 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'evento verificatosi nella serata di domenica 8 gennaio scorso sul piano di colata dell'altoforno 4, Acciaierie d'Italia comunica che si è trattato di una circostanza conosciuta e prevista dalle dinamiche di esercizio. Conseguentemente – riferisce una nota – si sono applicate tutte le procedure di gestione atte a evitare rischi per le persone e danni agli impianti, con l'immediato ripristino delle normali condizioni di marcia già nella giornata seguente. (Com)