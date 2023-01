Usa: infermieri iniziano sciopero in due ospedali di New York, previsti forti disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di infermieri hanno scioperato oggi in due dei principali ospedali di New York in seguito allo stallo nelle trattative contrattuali su personale e stipendi a quasi tre anni dall'inizio della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferito in una nota dal sindacato degli infermieri, la New York State Nurses Association, lo sciopero è stato indetto dopo che oltre 3.500 infermieri del Montefiore Medical Center, nel Bronx, e circa 3.600 del Mount Sinai Hospital di Manhattan sono rimasti senza lavoro. Lo sciopero ha causato una grave carenza di personale che sta costringendo le due strutture sanitarie a rinviare gli interventi chirurgici non di emergenza e a dirottare le ambulanze verso altri centri medici, reclutando personale temporaneo e impiegando amministratori con esperienza infermieristica nei reparti per far fronte allo sciopero. Montefiore e Monte Sinai sono gli ultimi di un gruppo di ospedali il cui personale ha il contratto in scadenza. (Was)