Rpt-Carburanti: Richetti (Az-Iv), a marzo Salvini chiedeva accise ridotte di 40 cent, domani ragiona in Cdm

- Ripetizione con titolo corretto."Chissà che fine hanno fatto gli esposti presso i tribunali italiani che Salvini e la Lega dicevano, nello scorso mese di marzo, di voler presentare per fare luce sugli aumenti ingiustificati delle tariffe, soprattutto di quelle relative ai carburanti. Forse si saranno volatilizzati come le pretese di abbassare addirittura di 40 centesimi le accise sulla benzina, di cui vagheggiava il leader della Lega nello stesso periodo. Peccato che, da inizio anno, il governo di cui fa parte quelle accise le ha aumentate. Ora il ministro ci informa che domani, in Consiglio dei ministri, si ragionerà se sia il caso o meno di intervenire: proprio il modo concreto e risoluto di governare che a gran voce chiedono famiglie ed imprese". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera. (Rin)