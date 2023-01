Veneto: Baldin (M5S), Regione ultima al nord per investimenti in asili nido, istruzione e spesa sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Veneto è ultimo "al nord per asili nido, istruzione, spesa pro capite nella sanità pubblica. Il quadro uscito dalla ricerca annuale Welfare Index di Unipol e Ambrosetti restituisce un'immagine critica del Veneto che suscita preoccupazione". A lanciare l'allarme è Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale. "I 22 indicatori segnalano che, quanto a carenza di investimenti, la competizione è con Calabria e Campania, anziché Lombardia ed Emilia. Uno smacco per chi vende un'immagine di eccellenza internazionale, smentita dai fatti. Accanto a dati virtuosi, come la bassa disoccupazione e la scarsa presenza di Neet, constato che per istruzione e formazione il Veneto, spendendo solo il 2,8 per cento del Pil in questi settori cruciali, è al 18mo posto su 20 Regioni". Ma "i numeri che balzano all'occhio - ha poi elencato la consigliera - sono anche altri, come i 7.747 euro spesi in media dalla Regione per gli asili nido, a fronte dell'Emilia che investe 8.362 euro, autorizzando 30 posti ogni cento bambini mentre qui sono solo 20. Un riflesso della spesa generale pro capite per la sanità pubblica, dove il Veneto viaggia a quote meridionali (2083 euro) anziché giocarsela con le Regioni limitrofe (2269 la cifra emiliana). Senza contare il part time involontario delle donne, alle quali spesso è demandata la cura delle persone anziane e dei bambini". "Quello veneto è un welfare sbilanciato verso le età avanzate, ma che non soddisfa efficacemente tutte le fasce di bisogno e le nuove povertà, nonostante la richiesta di protezione sociale emerga omogenea. All'assessora Lanzarin, che invoca l'autonomia differenziata citando i vertici trentini e altoatesini, rispondo che non c'è alcuna garanzia che in tal caso gli stanziamenti verrebbero spesi in maniera differente rispetto a oggi, anzi. Altre Regioni del nord non godono dell'autonomia, eppure sono lo stesso davanti al Veneto: è questione di visione politica, di scelte univoche improntate da anni verso la privatizzazione strisciante dei servizi e la loro rarefazione nel territorio", ha poi concluso Baldin. (Rev)