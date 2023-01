Somalia: presidente del Puntland non firma accordo col governo, Mogadiscio vuole Stato centralizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Puntland, Said Deni, si è rifiutato di firmare il nuovo accordo tra il governo federale e gli Stati federati della Somalia, accusando Mogadiscio di complottare per riportare il Paese a un sistema di governo centralizzato. "Il motivo per cui mi sono rifiutato di firmare alcuni punti del nuovo accordo tra il governo federale e gli Stati federati è che (questi punti) sono contro il sistema federale in Somalia", ha affermato Deni in una dichiarazione pubblicata dal suo ufficio al termine della riunione del Forum nazionale, esortando il governo di Mogadiscio a completare la revisione della Costituzione "senza discutere la questione della disputa sulle regioni di Sol e di Sanag (entrambe contese da Puntland e Somaliland)". In una dichiarazione pubblicata poco fa, Deni si è quindi detto insoddisfatto del comunicato congiunto scaturito dal Forum consultivo nazionale e ha ribadito che il Puntland si considererà "uno Stato separato indipendente dal governo federale" fino a quando le costituzioni degli Stati membri del governo federale non saranno allineate con la costituzione del governo federale. (segue) (Res)