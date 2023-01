Somalia: presidente del Puntland non firma accordo col governo, Mogadiscio vuole Stato centralizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo del Puntland è pronto a negoziare in modo indipendente accordi con il governo federale della Somalia, in particolare il completamento della Costituzione federale provvisoria, accordi politici sulla condivisione del potere, accordi di sicurezza, accordi sulla condivisione delle risorse e sovvenzioni internazionali. Mentre completano i negoziati tra il governo federale e il governo del Puntland sulle questioni di cui sopra, i ministeri e le altre istituzioni del governo del Puntland possono solo negoziare con le loro controparti nel governo federale sulla cooperazione allo sviluppo e sui progetti umanitari, proteggendo al contempo l'indipendenza del potere esecutivo delle agenzie governative del Puntland, in conformità con la sua Costituzione", si legge nella nota. Il Forum consultivo nazionale, ospitato dal primo ministro Hamza Abdi Barre, ha riunito per due settimane a Villa Somalia i leader degli Stati regionali e il sindaco di Mogadiscio, Yusuf Hussein Jimaale (Madale) i quali hanno discusso principalmente della lotta contro Al Shabaab e della federalizzazione del settore giudiziario della giustizia. Deni si è candidato alla presidenza della Somalia contro Hassan Sheikh Mohamud alle elezioni del 15 maggio scorso e ora si sta preparando per un secondo tentativo nel 2026. (Res)