Fvg: assessore Lavoro, numeri occupazione dimostrano efficacia buone pratiche

- Novanta posti di lavoro in quattro imprese della provincia di Udine. Sono i numeri del primo recruiting day del 2023 organizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le Agenzie per il lavoro e con le imprese del territorio. Questa volta sono state coinvolte Biofarma Group di Mereto di Tomba, Metinvest Trametal Spa di San Giorgio di Nogaro, Pmp Pro-Mec Spa di Coseano e Sirti di Basiliano. "A questo primo recruiting day del 2023 ne seguiranno altri undici nei prossimi tre mesi", ha annunciato l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen. "I numeri sull'occupazione che, nei primi nove mesi 2022, nel sistema produttivo regionale ha portato a +16 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2019 e 2021 - ha concluso Rosolen - confermano che il sistema di 'buone pratiche' che abbiamo creato con i privati sulla ricerca, selezione e reclutamento del personale funziona". (Frt)