Ue: al Mef incontro Giorgetti-Donohoe su strategie comuni anti crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha ricevuto oggi al Mef il presidente dell'Eurogruppo e ministro della Spesa pubblica, Piano di sviluppo nazionale e Riforma dell'Irlanda, Paschal Donohoe. Il lungo e cordiale incontro – riferisce una nota – è stato occasione anche per un confronto sulla cooperazione all'interno dell'Eurogruppo e sulle questioni economiche rilevanti per l'area dell'euro. Un tema centrale nei prossimi mesi sarà quello di rafforzare il coordinamento tra politica fiscale e monetaria per adattarsi a un contesto economico difficile e incerto, caratterizzato da un'inflazione elevata. Entrambi i ministri hanno ribadito che le misure a sostegno delle imprese e delle famiglie dovrebbero essere temporanee e mirate ai cittadini e alle imprese più fragili e preservare il mercato interno. I due ministri sono d’accordo, inoltre, per proseguire il lavoro all'interno dell'Eurogruppo per migliorare il coordinamento delle misure politiche. I ministri Giorgetti e Donohoe hanno anche discusso di altre priorità dell'Eurogruppo per la prima metà dell'anno, tra cui il futuro delle regole di bilancio europee e l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Hanno anche parlato della riforma del trattato del Mes. (segue) (Rin)