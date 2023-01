Ue: al Mef incontro Giorgetti-Donohoe su strategie comuni anti crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro, il ministro Donohoe ha dichiarato: “Sono al mio secondo mandato come presidente dell'Eurogruppo e sono lieto di iniziare l'anno con una visita al mio collega italiano, Giancarlo Giorgetti, qui a Roma. Questo incontro è stato particolarmente opportuno poco dopo l'adozione del bilancio del nuovo governo italiano. Il contesto attuale non è privo di sfide, ma vi sono motivi di ottimismo. Sia l'Italia che l'area dell'euro hanno chiuso lo scorso anno con risultati economici robusti, trainati da una crescita più forte del previsto e da livelli di disoccupazione ai minimi storici. Ora, la nostra massima priorità è combattere l'inflazione attraverso un'azione coordinata dell'Ue, realizzando al contempo il pieno potenziale del piano di ripresa dell'Ue da 750 miliardi di euro con riforme e investimenti a sostegno della crescita". Il ministro Giorgetti ha affermato: “Sono contento della visita di Pascal a Roma. In un contesto europeo e globale caratterizzato da un elevato grado di incertezza, continuiamo a sostenere i cittadini e le imprese colpite dagli elevati prezzi dell'energia. La nostra legge di bilancio, infatti, concentra il grosso delle risorse finanziarie aggiuntive per il 2023 sulla mitigazione dell'impatto economico e sociale dei prezzi elevati dell'energia. La crescita economica e la solidità delle finanze pubbliche sono al centro dell'azione del governo italiano, anche aumentando gli investimenti e attuando le riforme. In questo contesto, riteniamo che un coordinamento efficace e azioni congiunte a livello europeo siano essenziali”. (Rin)