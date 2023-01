Decreto Aiuti quater: Silvestri (M5s), governo Meloni inquina l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni “fa un'altra mossa, e altri danni. Nel Dl Quater i sovranisti ‘dell'altro ieri’ fanno un'altra clamorosa inversione a U sulle nuove trivellazioni, smantellano il Superbonus e istituiscono la possibilità di creare energia bruciando i rifiuti. In sintesi: inquinano l'Italia". Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri. "Le misure contenute in questo provvedimento – ha proseguito – hanno in comune un feroce attacco all'ambiente e al diritto alla salute e palesano ancora una volta l'incoerenza di questo esecutivo”. “Nel 2016 – ha sottolineato – Meloni e Salvini votavano Sì al referendum per impedire nuove trivellazioni, oggi permettono che si estendano su tutto l'alto Adriatico per ottenere quantità di gas che basteranno solo per pochi mesi rispetto al fabbisogno del Paese, ma che evidentemente fanno ancora una volta felici gli sponsor ufficiosi di questo governo: lobby e colletti bianchi. Ma per l'esecutivo Meloni evidentemente questi danni non sono abbastanza: ecco allora l'attacco al Superbonus, una misura che oltre a produrre più di 900 mila posti di lavoro ha consentito di risparmiare 979 mila tonnellate di Co2, e l'introduzione di nuove misure per produrre energia bruciando i rifiuti”. “Questo esecutivo – ha concluso Silvestri – è con tutta evidenza contro l'ambiente, e per decenza dovrebbe smettere anche di nominarlo". (Rin)