Fvg: assessore Turismo, 200 mila ingressi su piste da sci a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 200 mila gli ingressi registrati sulle piste da sci del Friuli Venezia Giulia durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 7 gennaio. Nei sei poli di Forni di Sopra/Sauris, Piancavallo, Sappada/Forni Avoltri, Sella Nevea, Tarvisio e di Ravascletto/Zoncolan gli sciatori sono cresciuti in media del 26 per cento rispetto all'anno scorso, con 42 mila persone. Per l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, si tratta di "un chiaro segnale dell'attrattività turistica del nostro territorio, frutto di investimenti mirati e di un'attenta valorizzazione dei poli montani. Mai come quest'anno - ha detto - abbiamo deciso di puntare sulla qualità delle piste e su prezzi altamente competitivi, i più bassi di tutto l'arco alpino. Una strategia ampiamente premiata dai turisti". Gli skipass staccati sono cresciuti del 26 per cento rispetto al 2021, mentre i passaggi registrati sulle piste del 14 per cento. In aumento anche gli incassi di PromoTurismoFvg, che gestisce gli impianti: soltanto durante le vacanze natalizie sono stati pari a circa 3 milioni e 800 mila euro, in crescita di oltre il 15 per cento rispe tto alla scorsa stagione. (Frt)