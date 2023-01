Veneto: tecnica invasiva per trattamento ipertrofia prostatica all'ospedale di Oderzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ulss 2 Marca Trevigiana ha reso noto che "in considerazione della costante richiesta di cura da parte dei numerosi pazienti affetti da ipertrofia prostatica è stato sviluppato e implementato anche a Oderzo, in accordo con il direttore dell'ospedale, Umberto Gasparotto, e il direttore di anestesia e rianimazione, Paride Trevisiol, un trattamento termico al vapore acqueo per la terapia dell'ipertrofia ostruente della prostata". La tecnica mininvasiva è denominata "Rezum", già utilizzata nel reparto di Urologia dell'Ospedale di Ca' Foncello di Treviso. (Rev)