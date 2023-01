Regno Unito: principe Harry, Elisabetta II "non arrabbiata ma triste" per scelte personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Harry, in un'intervista televisiva per promuovere il suo libro autobiografico "Spare", ha insistito sul fatto che sua nonna, la defunta regina Elisabetta II, non fosse arrabbiata o delusa dal fatto che lui volesse lasciare il suo ruolo nella famiglia reale e trasferirsi oltreoceano. Il principe Harry ha detto che la monarca "sapeva quanto questa scelta fosse difficile" per lui, ma non si è mai arrabbiata. Piuttosto, racconta il duca del Sussex, era triste per come sono andate le cose. (Rel)