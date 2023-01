Sardegna: Porto Torres, al via riorganizzazione servizi trasporto nell'area portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo potenziare e migliorare, soprattutto in vista della stagione estiva, il servizio di accoglienza al milione di turisti e sardi che ogni anno transita nel porto, con strutture e servizi adeguati all’importanza di quello che è uno scalo fondamentale per tutta la Sardegna, per passeggeri secondo solo a Olbia”. Così l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, al termine dell’incontro che si è tenuto questa mattina a Porto Torres per fare il punto sulla razionalizzazione dei servizi di trasporto e sugli interventi urgenti da realizzare nell’area portuale di Porto Torres. Alla riunione hanno partecipato - oltre al sindaco di Porto Torres, anche in rappresentanza dei Comuni della Rete metropolitana del Nord Sardegna - i rappresentanti della Provincia di Sassari, dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, del Consorzio industriale provinciale di Sassari, di Arst, Atp di Sassari e Capitaneria di porto. (segue) (Rsc)